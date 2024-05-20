الشهادة الإعدادية 2024| تباين آراء طلاب الفيوم حول امتحان الجبر والإحصاء

تباينت آراء طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم 2024 ، حول مستوى امتحان مادة الجبر والاحصاء، الذي أداه الطلاب اليوم باللجان الامتحانية، حيث أكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وبعض جزئياتها تخاطب الطالب المتفوق وتعتمد على الفهم والتفكير، بينما رأى البعض الآخر أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

قال الطالب محمد عباس، إن الامتحان كان في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن هناك بعض الجزئيات في السؤال الثالث في مستوى الطالب المتميز، وبه بعض الفقرات أعلى من قدرات الطلاب.

وفي السياق ذاته قالت الطالبة دعاء علي، إن امتحان الجبر والاحصاء جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتوجد به جزئيات لقياس أداء الطالب المتميز والمتفوقين.

وأوضحت الطالبة رنا نادر، أن الامتحان جاء سهلاً عدا بعض الأسئلة التي بها جزئيات صعبة.

وذكرت رودي عماد، الطالبة في مدرسة مجمع دار السلام الاعداديه، أن امتحان الجبر كان سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط، واللجان كانت مشددة لمنع الغش.