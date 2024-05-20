"مياه سوهاج" تعلن بدء فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية لعام 2024

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج احتفالية البدء بفعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى تشمل 11 مهارة، وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور ومسابقة التعامل مع تسرب الكلور بسيارات نقل اسطوانات الكلور والتعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة والتعامل مع الحريق ومسابقة الاسعافات الاولية ومسابقة التعامل مع الانسكابات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الشركة تولى اهتماما كبيرا بتدريب متخصصين إدارات السلامة والصحة المهنية وان الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل و أن مفهوم السلامة والصحة المهنية يهدف إلي تأمين بيئة العمل وحماية ووقاية المنشآت والعمال لتأمين الاستثمارات القومية مؤكدا ضرورة نشر تلك الثقافة بين العمال للتغيير للأفضل وخلق بيئة عمل مناسبة تساهم في تطور العمل.

وأشار اللواء أحمد أبو حساب مستشار السلامة والصحة المهنية والمتابعة، إلى أنه تم البدء فى البرنامج التدريبى والذى يشارك به 446 متسابق و178 فريق لعدد 11 منافسة والذى يستمر ثلاث أسابيع من الفترة 20 مايو حتى 12 يونيو 2024 وذلك سعيا لرفع أداء العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع الأماكن المغلقة وتسريب الكلور إيمانا بأهمية التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية للحد من المخاطر والسيطرة عليها في كافة المحطات واستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال وأوضح أن التدريب يعد من أهم آليات الحفاظ علي سلامة العاملين

وأشار العميد ضياء الدين نصحى خبير السلامة والصحة المهنية بالشركة، أن المسابقة تشمل تدريبات عن سيناريوهات عملية عن كيفية دخول الأماكن والمخاطر الموجودة بها وآليات التعامل مع أى خطر محتمل من خلال تنفيذ تدريبات عملية لكافة المشاركين لثقل مهارتهم وامتزاج الخبرات فيما بينهم

وأوضح الدكتور مصطفى الحلوانى مدير الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية، أن الفرق المنافسة تشمل 22 فريق منافسات التعامل مع تسرب الكلور اسطوانة سعة اطن و11 فريق منافسات التعامل مع تسرب الكلور اسطوانة سعة 65 كجم و33 فريق منافسات مهارات فردية كلور و3 فرق منافسات محترفى التعامل مع تسرب الكلور و6 فرق منافسات التعامل مع تسرب الكلور بسيارات نقل اسطوانات الكلور و3 فريق التعامل داخل الماكن المغلقة و26 فريق مهارات الفردية للسيبا و15 فريق التعامل مع الحريق و15 فريق منافسات الاسعافات الاوليه هذا بالاضافة الى 18 فريق منافسات التعامل مع الانسكابات، موضحا أن المشاركين بالمسابقة للعام الجارى متسابقين جدد، مؤكدا أن الهدف من المسابقة بمشاركة متسابقين جدد تكوين فرق قويه للتعامل الأمن والصحيح مع مخاطر بيئة العمل .