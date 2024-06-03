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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة شخص طعن بسكين خلال مشاجرة في بولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب طعن بسلاح أبيض "سكين" في مشاجرة مع اخر ببولاق الدكرور، وذلك بعد مناظرة الجثة والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية له، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة، باستقبال مستشفى لشاب قتيل بادعاء مشاجرة.
انتقلت قوة من مباحث القسم اعلى الفور إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشخص يدعى"كرم.م." توفى  طعنا على يد اخر، بسبب خلافات بينهما.
وبالبحث والتحري تم ضبط المتهم وبحوزته أداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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