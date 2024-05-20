المشدد 5 سنوات لعامل بالشرقية لاتهامه بخطف طالبة وهتك عرضها

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل وعضوية المستشارين هيثم محمود وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني وسكرتارية محمد عفت "عاملا" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه في القضية رقم 1394 لسنة 2024 جنايات قسم بلبيس والمقيدة برقم 639 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق بخطف واحتجاز طالبة وهتك عرضها.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس يفيد بورود بلاغا من" ن. س"16 عام طالبة ومقيمة بمركز بلبيس بأنه حال سيرها بالطريق العام فوجئت بأحد الأشخاص يقوم بخطفها كرهًا عنها تحت تهديد السلاح وقيامه باحتجازها داخل مسكنه والتعدي عليها بالضرب محدثاً ما بها من إصابات وكذلك هتك عرضها بالقوة بأن استطالت يده لمواطن عفتها إلا أنها تمكنت من الهرب.

وبتقنين الإجراءات توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى صحة الواقعة وضبط مرتكبها ويدعى "إبراهيم س "26 عام عامل ومقيم بندر بلبيس.

وتبين من التحريات قيام المتهم بخطف المجني عليها كرهاً عنها واصطحابها إلى مسكنه واحتجازها به والتعدي عليها بالضرب محدثاً إصابتها وكذلك قيامه بهتك عرضها بالقوة بأن استطالت يده لمواطن عفتها حال إحرازه سلاح أبيض.

وأسند أمر الإحالة للمتهم بأن قام بخطف المجني عليها بالإكراه إلى إحدي الأماكن النائية قاصداً من ذلك إقصائها عن أعين الرقباء واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن قام بملامسة مناطق عفتها وذلك حال حمله سلاح أبيض مهدداً إياها بإلحاق الأذي بها ما لم تمتثل لطلبه قاصداً من ذلك هتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات وكذلك احتجازه للمجني عليها والتعدي عليها بالضرب محدثاً ما بها من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي والتى أعجزتها عن أشغالها مدة لا تقل عن 21 يومًا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.