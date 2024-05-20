بالفيديو| تقرير للقاهرة الإخبارية عن إبراهيم رئيسي.. من أبرز الرؤساء المحافظين الذين حكموا إيران

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "إبراهيم رئيسي.. من أبرز الرؤساء المحافظين الذين حكموا إيران".

ويعتبر إبراهيم رئيسي الرئيس الثامن لإيران واعتلى المنصب بعد أن خاض مشوارا طويلا، شغل عدة مواقع في السلك السياسي والقضائي.

وُلد إبراهيم رئيسي في ديسمبر عام 1960 في مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي إيران، وتوفي والده عندما كان في سن الخامسة، وتكفل برعايته رجال الدين الذين أشرفوا على تكوينه وتوجيهه وتعليمه حتى حصل على درجة الدكتوراه وأصبح أحد المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي، وعُين رئيسي نائبًا عامًا لمدينة خرج غربي طهران في عام 1980.

بعد ذلك، أصبح المدعي العام في العام ذاته، وكانت قفزته الكبرى بعد 5 سنوات، حين تولى منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران، ليتم تكليفه بالبت في المشكلات القضائية في لرستان وكرمنشاه وسمنان، بالإضافة إلى العديد من الملفات القضائية.

وبعد أن نال مزيدا من ثقة المحافظين عين في منصب المدعي العام بطهران بين عامي 1989 و1994، ثم أسندت إليه رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران حتى عام 2004 ليشغل بعدها منصب المساعد الأولى لرئيس السلطة القضائية، ثم عُين مدعيا عاما بإيران عام 2014.