ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ،بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 45 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39924 طن تشمل : 17212 طن يوريا و 1800 طن اسمنت معبأ و 4690 طن رمل و 2088 طن ملح معبأ و 14131 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58202 طن تشمل : 19000 طن قمح و 14511 طن ذرة و 2423 طن خردة و 9562 طن حديد و 1680 طن خشب زان و 1385 طن عدس و 9158 طن فول صب و 143 طن ابلاكاش و 1685 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 420 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 866 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 230 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2198 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47138 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 194260 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3827 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6755 حركة .

وتقدم اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بخالص التهنئة والتحية لجميع العاملات بميناء دمياط وقطاع النقل البحري المصرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المجال البحرى والذى تحتفل به المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) فى 18 مايو ، ويقام هذا العام تحت شعار ( آفاق آمنة .. المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية ) وهو الاحتفال الذى يؤكد دور المرأة المحورى فى صناعة النقل البحري ، مؤكداً استمرار النهج الذى تنتهجه هيئة ميناء دمياط طبقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالاهتمام بتقديم البرامج التدريبية المتقدمة وتطوير وتنمية القدرات المهنية لجميع الزميلات ، وتصعيدهن لتولى المناصب القيادية والإشرافية طبقاً للقوانين واللوائح فى مختلف إدارات الهيئة ، متمنياً لهن دوام التوفيق والنجاح .