بالفيديو.. لاعبة المنتخب للخماسي الحديث: نتلقى دعما كبيرا.. وأتوقع تحقيق شيء مميز في أولمبياد باريس

كشفت ملك إسماعيل، لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث، تفاصيل استعداداتها للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، مؤكدةً أنها تتلقى دعما كبيرا من الدولة المصرية.

وقالت "شريف" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "حصلت على ميداليتين في الشهر الماضي ضمن منافسات بطولة كأس العالم، وأتوقع تحقيق شيء مميز في الأولمبياد"، موضحة: "قبل الأولمبياد، سألعب كأس العالم في تركيا، وكأس العالم في الصين، بعد ذلك سندخل في معسكر استعدادا للأولمبياد".

وتابعت: "المعسكر يمثل احتكاكا قويا، وأهم شيء هو الحفاظ على تنظيم الوقت، ومن الأفضل ألا نشتت أنفسنا بنتائج وأرقام اللاعبين الآخرين، ولكن لعبة السلاح هي الوحيدة التي يمكن أن نركز فيها مع اللاعبين الآخرين، أما بقية اللعبات، فإن اللاعب يجب أن يهتم بنفسه فقط فيها".