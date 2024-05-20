ads
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. لاعبة المنتخب للخماسي الحديث: نتلقى دعما كبيرا.. وأتوقع تحقيق شيء مميز في أولمبياد باريس

ملك إسماعيل لاعبة
ملك إسماعيل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت ملك إسماعيل، لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث، تفاصيل استعداداتها للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، مؤكدةً أنها تتلقى دعما كبيرا من الدولة المصرية.

وقالت "شريف" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "حصلت على ميداليتين في الشهر الماضي ضمن منافسات بطولة كأس العالم، وأتوقع تحقيق شيء مميز في الأولمبياد"، موضحة: "قبل الأولمبياد، سألعب كأس العالم في تركيا، وكأس العالم في الصين، بعد ذلك سندخل في معسكر استعدادا للأولمبياد". 

وتابعت: "المعسكر يمثل احتكاكا قويا، وأهم شيء هو الحفاظ على تنظيم الوقت، ومن الأفضل ألا نشتت أنفسنا بنتائج وأرقام اللاعبين الآخرين، ولكن لعبة السلاح هي الوحيدة التي يمكن أن نركز فيها مع اللاعبين الآخرين، أما بقية اللعبات، فإن اللاعب يجب أن يهتم بنفسه فقط فيها". 

ملك إسماعيل المنتخب المصري للخماسي الحديث أولمبياد باريس 2024 بطولة كأس العالم الاولمبياد