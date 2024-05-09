تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 102 ألف طن زيت صويا وعباد.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية ،موضحة أن الكمية تتضمن 73 ألف طن زيت عباد و 29 ألف طن زيت صويا.
اقتصاد
السلع التموينية تتعاقد على استيراد 102 ألف طن زيت
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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 102 ألف طن زيت صويا وعباد.
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 102 ألف طن زيت صويا وعباد.