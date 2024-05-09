السلع التموينية تتعاقد على استيراد 102 ألف طن زيت

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 102 ألف طن زيت صويا وعباد.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية ،موضحة أن الكمية تتضمن 73 ألف طن زيت عباد و 29 ألف طن زيت صويا.