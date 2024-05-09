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الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

السلع التموينية تتعاقد على استيراد 102 ألف طن زيت

زيت صويا
زيت صويا
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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 102 ألف طن زيت صويا وعباد.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية ،موضحة أن الكمية تتضمن  73 ألف طن زيت عباد و 29 ألف طن زيت صويا.

هيئة السلع التموينية زيت صويا وزارة التموين والتجارة