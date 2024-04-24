الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يعود إلى سكة الانتصارات عبر بوابة شيفيلد

عاد فريق مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي، بانتصار عريض على ضيفه شيفيلد يونايتد برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب أولد ترافورد، والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من لاعبي الفريقين لهز الشباك، واستحوذ فريق الشياطين الحمر على مجريات اللعب في أغلب أوقات الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

باغت جايدن بوجل لاعب الضيوف، مان يونايتد بهدف في الدقيقة 35، قبل أن ينجح المدافع هاري ماجواير في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 42 من صناعة الأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو.

وفي الشوط الثاني، أعاد بن بريريتون شيفيلد للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 50، ليأتي دور البرتغالي برونو فيرنانديز ويسجل هدف التعادل لليونايتد في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 81، قبل أن يختتم راسموس هويلوند الرباعية في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز، استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في 4 مباريات سابقة ومتتالية في الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 53 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند 16 نقطة في المركز العشرين والأخير.