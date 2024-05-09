"المصريين": التنسيق المشترك بين مصر والأردن ضرورة لحماية الأمن القومي

ثمن حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، لقاء الرئيس السيسي والدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إن زيارة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية لمصر تأتي في إطار الدور التاريخي والمحوري للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، موضحا أن هذا اللقاء تأكيد على دعم الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن للقضية الفلسطينية، وأن الأمن القومي المصري والأردني واحد.

وأضاف : الأمن القومي العربي هو الأمن القومي المصري وكلامها خط أحمر، ومصر والأردن يرفضان مخطط دولة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكدا أن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء أمر مرفوض نهائيًا، والشعب المصري يقف ويصطف خلف القيادة السياسية الحكيمة، للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وأكد أن موقف مصر حاسم من رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة واستهداف المدنيين، موضحًا أن لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأردني اليوم يكشف بكل تأكيد عن دور مصر التاريخي والريادي في المنطقة، وتقدير كافة الدول العربية لقيادتها وحكمتها في معالجة الأمور وفي النظر للمشكلات والتعامل معها.

ونوه بأن مصر في قلب العالم العربي، وحاضرة في كل الملفات بقوة ورؤية صادقة، وتُشدد على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية العربية ورفض الإرهاب والتطرف والميليشيات، مشيرًا إلى أن مصر طوال السنوات الماضية نجحت في تعزيز علاقاتها واستردت عافيتها وريادتها في مختلف المجالات، ولها كلمة قوية ومسموعة إقليميا ودوليًا، وهو ما يحسب لعصر الرئيس السيسي وإنجازاته.