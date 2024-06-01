"أحلام وردة وريحان" في موسم مسرح الطفل ببورسعيد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، العرض المسرحي "أحلام وردة وريحان"، ضمن عروض نوادي مسرح الطفل لقصور الثقافة.

يقدم العرض بنظام الدمج، حيث يشارك به عدد من طلاب ذوي القدرات الخاصة، وتؤكد رسالته أهمية التعاون والإصرار من أجل تحقيق الأهداف، من خلال قصة "وردة" الطفلة العاشقة للحياة و"ريحان" الطالب الذي يهوى الرسم، وعدد من الأطفال الآخرين الذين لديهم مواهب مختلفة ويحرصون على تنميتها بمساعدة معلمتهم التي تقص عليهم حكايات ذات قيم إيجابية.

"أحلام وردة وريحان" تأليف عاطف عبد الرحمن، وإخراج إبراهيم فهمي، أشعار محمد رؤوف، ألحان أحمد العجمي، استعراضات عمرو عجمي، ديكور وسينوغرافيا محمد محيي.

أداء تمثيلي: جايدا محمود، محمد أبو النور، والأطفال فاطمة علاء، فرح الكومي، أدهم محمد سامي، الزهراء أيمن، فاطمة وليد، يوسف محمد سامي، محمد ملوك، عبد الرحمن خالد، يوسف شكري، إسلام محمود، محمود عجيزي، حسين سيف، علاء عمرو، ويوسف عادل.

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وقدم بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي.

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