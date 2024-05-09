ads
الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بطريرك أنطاكية يصل القاهرة في زيارة رعوية

البطريرك مار اغناطيوس
البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثانى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل منذ قليل  البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثانى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع إلى القاهرة في زيارة خاصة للمشاركة في اجتماع بطاركة الشرق الأرثوذكس الذي سوف يتم انعقاده صباح غد الجمعة، بحضور واستضافة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وقداسة الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس بيت كيليكيا الأرمن الأرثوذكس.

الجدير بالذكر إن قداسته سوف يلتقي بشعب الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر بعد إنتهاء هذا اللقاء لتكون زيارة رعوية جديدة لقداسته في أرض الكنانة.

البطريرك البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداسة الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس بيت كيليكيا الأرمن الأرثوذكس