بطريرك أنطاكية يصل القاهرة في زيارة رعوية

وصل منذ قليل البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثانى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع إلى القاهرة في زيارة خاصة للمشاركة في اجتماع بطاركة الشرق الأرثوذكس الذي سوف يتم انعقاده صباح غد الجمعة، بحضور واستضافة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وقداسة الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس بيت كيليكيا الأرمن الأرثوذكس.

الجدير بالذكر إن قداسته سوف يلتقي بشعب الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر بعد إنتهاء هذا اللقاء لتكون زيارة رعوية جديدة لقداسته في أرض الكنانة.