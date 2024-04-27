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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في نهائي كأس مصر للطائرة رجال

طائرة
طائرة
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نجح فريقا الأهلي والزمالك للكرة الطائرة رجال في التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر للرجال موسم 2023/2024، والمقامة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

ونجح الزمالك في التأهل إلى نهائي البطولة، بعدما حقق فوزً مثيرًا على طلائع الجيش بنتيجة 3/2 في لقاء نصف النهائي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:
25/17
21/25
22/25
25/21
15/11

على الجانب الآخر تأهل النادي الأهلي بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 3/0 في نصف النهائي الآخر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/15
25/13
25/16

وبذلك يتقابل الأهلي والزمالك في المباراة النهائية غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

ويسبق المباراة النهائية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين طلائع الجيش وبتروجت في تمام الساعة السادسة مساءً على الصالة ذاتها.

الزمالك كأس مصر للطائرة رجال