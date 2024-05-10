ads
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تطلق النار اتجاه وسط وشرق رفح الفلسطينية بالتزامن مع القصف المدفعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت الطائرات المروحية والآليات العسكرية الإسرائيلية النار اتجاه وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع القصف المدفعي المستمر على مناطق متفرقة بالمدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، بعدد من الآليات العسكرية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهرة في بلدة بيت أمر، كما داهم الاحتلال عدة منازل داخل البلدة تزامنًا مع إطلاق قنابل مضيئة.

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عون" في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف منزل لعائلة "صالح" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

طائرات الاحتلال أطلاق النار وسط رفح استهداف رفح الفلسطينية قوات الاحتلال الآليات الإسرائيلية قصف مدفعي