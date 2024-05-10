طائرات الاحتلال تطلق النار اتجاه وسط وشرق رفح الفلسطينية بالتزامن مع القصف المدفعي

أطلقت الطائرات المروحية والآليات العسكرية الإسرائيلية النار اتجاه وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع القصف المدفعي المستمر على مناطق متفرقة بالمدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، بعدد من الآليات العسكرية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهرة في بلدة بيت أمر، كما داهم الاحتلال عدة منازل داخل البلدة تزامنًا مع إطلاق قنابل مضيئة.

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عون" في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف منزل لعائلة "صالح" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.