شوط أول سلبي بين المصري وإنبي في الدوري

سيطر التعادل السلبي على الشوط الاول من مباراة المصري البورسعيدي وانبي التى تجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ٢٤ من مسابقة الدوري.

جاء الشوط الأول متوسط الأداء في ظل تأثر لاعبي الفريقين بحالة الطقس، حاول المصري تهديد مرمى انبي في أكثر من مناسبة الا انه فشل في هز الشباك

ودخل المصري المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، حسين السيد

خط الوسط: امادو با، معتز زدام، سمير فكري، ميدو جابر، غيلاس قناوي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

تشكيل المصري.. ضمت قائمة البدلاء كلا من:

محمد شحاته، ومحمد طارق، وعمرو موسى، ويوسف الجوهري، وأحمد أشرف، وإسلام عطية، ومحمد الشامي، وصلاح محسن، وعبد الرحيم دغموم