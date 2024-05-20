غدًا.. انطلاق المؤتمر العالمي التاسع لوكالة الطاقة الدولية

ينطلق المؤتمر العالمي التاسع لوكالة الطاقة الدولية غدا الثلاثاء والذي يعقد لأول مرة في القارة السمراء في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 21 إلى 22 مايو 2024 حيث يواجه القطاع الصناعي و المرافق في جميع أنحاء العالم تحديات عدة أهمها زيادة أسعار الطاقة والتغير المناخي مما أدى إلى تكاليف باهظة إضافية للشركات، وبالتالي أصبح من الضروري التوجه إلى تبني أفضل التكنولوجيات المتاحة لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتخطي العوائق التقنية الحالية.



وتتجلى أهمية سرعة التحرك نحو تبني حلول أكثر فعالية من أجل تحقيق أهداف مضاعفة للتقدم نحو كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030 وذلك تماشيا مع أهداف انبعاثات COP28 وأهداف خفض تكاليف الطاقة. ومع ذلك، يظهر تقرير حديث صادر عن حركة كفاءة الطاقة لشركة ايه بي بي أنه في حين أن هناك شعورا عاما بالتفاؤلً ورغبة جادة بين الشركات للاستثمار في حلول كفاءة الطاقة، إلى أنه يوجد عدة عوائق تحول بينهم وبين التوسع في ضخ تلك الإستثمارات وذلك استنادا إلى نتائج إستطلاع الرأي الذي اشتمل على حوالي 1282 شركة من 13 دولة حيث وجد أن حوالي 53% من الشركات المشاركة في الإستطلاع ترى ان ارتفاع التكلفة يأتي على رأس هذه العوائق يعقبه المخاوف من انقطاع التشغيل (34% من الشركات) ونقص الموارد المتخصصة (33 % من الشركات).

لمعالجة هذا العجز ومساعدة الشركات على اتخاذ الخطوة الأولى في رحلتها نحو كفاءة الطاقة؛ تطلق الشركه حاسبة عبر الإنترنت توفر وصولًا سهلًا إلى رؤى البيانات بناءاً على أداء الطاقة لأنظمة التشغيل التي تعمل بالمحركات الكهربائية فمن خلال إدخال البيانات الأساسية حول أسطول المحركات وساعات التشغيل ومتوسط قوة التشغيل، يمكن للعميل تقدير حجم وكمية التوفير في استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات وكذلك العائد من الاستثمار وتعد الحاسبة عبر الإنترنت هي نسخة أولية (تستند إلى نفس الخوارزميات) من تقييمات كفاءة الطاقة الشاملة التي يستخدمها خبراء شركة ايه بي بي والتي تعطي بدورها نظرة ثاقبة مفصلة حول كيفية أداء المحركات الكهربائية مما يساعد على توفير الطاقة وخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة للشركات بشكل عام.

وفي هذا الصدد تستهدف تعزيز مقاومة التغيرات المناخية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون تماشياً مع رؤية مصر 2030 من خلال حلولنا ومبادراتنا المبتكرة التي تشمل المحركات والمضخات وأنظمة التحكم متغيرة السرعة .ففي خلال العقد الماضي استثمرت الشركه ما يقرب من مبلغ 250 مليون دولار في مصر، مما يعكس ثقتنا بأن هذا السوق المتنامي يعد من الأسواق الرائدة في مجالات كفاءة الطاقة والتحول الأخضر، والتحول الرقمي. كما أن اهتمامنا بتعزيز كفاءة الطاقة في العديد من المشروعات الكبرى يدل على التزامنا العميق بدعم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وبالفعل نجحت الشركه في تمكين مصر من تخفيض استهلاك الطاقة عن طريق تقديم أنظمة طاقة مبتكرة وفعالة، كما أتاحت منصات تدعم تنفيذ استراتيجية للطاقة النظيفة في المنطقة، مثل "حركة كفاءة الطاقة" لاستخدام تكنولوجيات كفاءة الطاقة في بيئات العمل الخاصة بالشركات.

وقد أطلقت حركة كفاءة الطاقة (EEM) في مصر في أواخر مايو 2023، وتدعو الشركة جميع الأطراف المعنية لدعم هذا البرنامج من أجل زيادة الوعي بكفاءة الطاقة وتقليل تكاليف الطاقة وتحقيق أهداف مستدامة. ومنذ تدشين الحركة في عام 2021، انضم إليها ما يقرب من 400 شركة في مختلف الصناعات، من بينهم ميكروسوفت وDHL وHoneywell، للتصدي لتهديد التغير المناخي والحاجة الملحة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وعقب إريك لابودا، رئيس إدارة خدمات الحركة على الدور الفعال الذي ستقوم به الحاسبات الجديدة قائلا: "يعد تحسين كفاءة استخدام الطاقة أحد أسرع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة للمؤسسات الصناعية للحد من تأثيرها البيئي وتقليل نفقات التشغيل ومع ذلك، تفتقر العديد من الشركات إلى رؤى البيانات الدقيقة اللازمة لاتخاذ قرارات أكثر تفصيلاً بشأن كفاءة الطاقة في أنظمتها. ومن هنا تعمل حاسبتنا الجديدة عبر الإنترنت على تسهيل وصول الشركات إلى المعلومات والبيانات الدقيقة التي سوف تقودهم إلى فوائد طويلة الأجل من حيث الربحية والاستدامة."