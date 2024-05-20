20 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعوة بتجدد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الأقل مرتين خلال العام الجاري.

قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبةالذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات يوم السبت" ختام تعاملات الأسبوع"، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3190جنيهًا، بعد أن لامس مستوى 3200 جنيه مع بداية التعاملات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 21 دولارًا، لتسجل 2435 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى 2451 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3646 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2734 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2127 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25520 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 1.1 %،وبقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3130 جنيهًا، ولامس مستوى 3170 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3165 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.6 %، وبقيمة 59 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2360 دولار، ,ولامست مستوى 2420 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2414 دولارًا.

في حين ارتفعت أسعار بالذهب بالبورصة العالمية بنسبة 18 % وبقيمة 373 دولارًا، منذ بداية العام الجاري، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا.

أشار إمبابي، إلى ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية لأعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث عززت أحداث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تزايد المخاطر الجيوسياسية، إذ يقبل المستثمرون على الذهب كملاذ آمن وقت الأزمات والحروب.

وأضاف أن ارتفاع شهية البنوك المركزية الناشئة لشراء الذهب، عززت من الطلب على المعدن الثمين، حيث أعلن بنك الشعب الصيني عن رفع مشترياته من الذهب لتصل إلى 2264 طنًا مع نهاية أبريل، ما يمثل نحو 4.9% من إجمالي احتياطياته، وذلك بغرض تنويع الاحتياطات النقدية الأجنبية، والتخلي الجزئي عن الدولار، كما أعلنت الصين عن بيع نحو 53.3 مليار دولار من سندات الخزانة وسندات الوكالات الأمريكية في الربع الأول، وفقًا لحسابات بلومبرج لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.

ووفقا لمجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية نحو 290 طنا من الذهب في الربع الأول من العام الجاري، ما يؤكد على أهمية الذهب في محافظ الاحتياطيات الدولية وسط تقلبات السوق وزيادة المخاطر.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الصينية عن إجراءات تحفيزية لمعالجة سوق العقارات، ومن بينها خطط لشراء المخزون غير المبيع من الوحدات السكنية، لمعالجة الفائض في المعروض ومنع التخلف عن السداد من قبل المطورين المتعثرين، يعد هذا أحد أجرأ الإجراءات التي اتخذتها بكين لتحفيز النشاط الاقتصادي، وبعد هذا الإعلان، شهدت المعادن الصناعية ارتفاعًا قويًا.

لفت، إمبابي، إلى أن تباطؤ معدلات التضخم، وفقًا لأحداث البيانات الأمريكية الصادرة عن شهر أبريل، أدى لتزايد التوقعات لخفض سعر الفائدة الأمريكية بحلول سبتمبر، الأمر الذي سيدفع الذهب إلى لمستويات قياسية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع السياسة الأخير للفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب تصريحات بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.