تأييد الحكم على المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

أيدت محكمة استئناف أكتوبر الحكم الصادر ضد المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بالحبس ٣ سنوات، ورفضت الاستئناف المقدم.

وشهدت الجلسة عدة كواليس متها تغيب المتهم عن الجلسة، وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض عن ورثة الفنان اشرف عبد الغفور وطلب تأييد الحكم بالحبس ٣ سنوات، ورد علي دفاع المتهم بتوافر الخطأ في جانب المتهم المعارض.

كما حضر دفاع المتهم و اكد أمام هيئة المحكمة أن الوفاة حدثت نتيجة إصابة الفنان أشرف عبد الغفور بأزمة قلبية.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت في وقت سابق بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بمدينة 6 أكتوبر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا والمصاريف وألزمته أتعاب المحاماة.

وخلال التحقيقات أوضحت "فاطمة عبد الغفور محمد عبد الجواد" زوجة الفنان الراحل، أنه حال استقلالهما المركبة فوجئت بإحدى المركبات تصطدم بالمركبة خاصتهما من الخلف ففقدت الوعي بسبب الحادث وتتهم المتسبب في الحادث.



وجاءت أقوال المتهم "مهند شبانة"، 33 عاما، يعمل فنانا تشكيليا، خلال التحقيقات، بأنه حال سيره بالمركبة في طريق حازم حسن اتجاه الواحات فوجئ بمركبة تتجه نحوه من الجهه اليسري، فقام بمفادتها وفوجي بالمركبة خاصة الفنان الراحل أمامه فاصطدم بها.