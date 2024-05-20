شديد الحرارة والعظمى 39 درجة بالقاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة على البلاد حتى الخميس المقبل.



حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة ليلا، وفي الصباح الباكر على باقي الأنحاء.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الثلاثاء نشاط رياح على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 29 درجة .



تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن التعرض المباشر لآشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وقد يسبب الإعياء.

استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الخميس المقبل

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذه الأجواء شديدة الحرارة مستمرة حتي الخميس المقبل ليسجل متوسط درجات الحرارة العظمى بين 37 إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجة البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار ومائل للحرارة الي معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.



سبب الموجة شديدة الحرارة

وترجع أسباب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

نصحت الأرصاد المواطنين بشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه بكميات كبيرة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة ويفضل الألوان الفاتحة، واستخدام أغطية الرأس مع عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى لا يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في الإعياء.