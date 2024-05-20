"السلع التموينية" تعلن ممارسة استيراد 50 ألف طن سكر قصب خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد كمية بحد أدنى 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) .

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أن فترات وصول من 1 - 15 سبتمبر 2024 و/أو من 15 - 30 سبتمبر 2024 و/أو من 1 - 15 اكتوبر 2024 و/أو 15 - 31 أكتوبر 2024 وذلك بالسداد : At Sight

وأضافت تقدم أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي

على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية منوه بأن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة.