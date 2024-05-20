صحة مطروح: فحص 370 مواطنًا بقافلة الدعم الطبى والعلاجي بالنجيلة

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، إن إدارة القوافل العلاجية بالمديرية نظمت قافلة طبية علاجية مجانية بمستشفى النجيلة المركزى لخدمة أهالى مدينة النجيلة، تم خلالها الكشف على 370 مواطنًا مع توفير العلاج من خلال 12 تخصصا طبيا.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن القافلة جاءت وفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار قوافل الدعم الطبي والعلاجي لخدمة مراكز المحافظة، واستمرارا لعمل القوافل الطبية المجانية بمحافظة مطروح، والتى تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا والمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

وكيل صحة مطروح: القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة والتدريب وتبادل الخبرات

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة والتدريب وتبادل الخبرات، حيث سجلت عيادة الباطنة 27 حالة وعيادة الجلدية 9 حالات وعيادة العلاج الطبيعى 2 حالة وعيادة الأطفال والمبتسرين 29 حالة وعيادة العظام 17 حالة وعيادة تنظيم الأسرة 6 حالات وعيادة النساء والولادة عدد 5 حالات وعيادة الرمد 16 حالة وعيادة الجراحة العامة 8 حالات وعيادة الأسنان 11 حالة وعيادة الأنف والأذن 19 حالة وعيادة التخاطب 13 حالة وعيادة الرمد 16 حالة.

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 74 منتفع وخدمات الأشعة لعدد 26 منتفع وخدمات التحاليل الطبية لعدد 15 منتفع وخدمات التثقيف الصحى لعدد 96 منتفعا.

وكيل صحة مطروح: قوافل الدعم الطبى والعلاجي تأتي فى إطار الرؤية السياسية للرئيس السيسي

وأوضح الدكتور مبروك سالم أن أعمال القافلة تأتى في إطار خطة وضعتها مديرية الصحة بمطروح وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة، لافتا إلى أن خطة عمل قوافل الدعم الطبى والعلاجي تأتي فى إطار الرؤية السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة بصحة المواطن والعمل على تخفيف العبء عن كاهله.

سالم يشكر جهود جميع القائمين على تنظيم القافلة الطبية

وقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، خالص الشكر والتقدير إلى الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين المشاركين فى أعمال القافلة والي الدكتور محمد طالب مدير مستشفي النجيلة، والدكتور محمود أبو زيد نائب مدير المستشفى وجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم لإنجاح أعمال القافلة.

صحة مطروح: فحص 370 مواطنًا بقافلة الدعم الطبى والعلاجي بالنجيلة

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