وزير الخارجية الإسرائيلي: إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت فضيحة كهجوم 7 أكتوبر

قال يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت يمثل فضيحة ولا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وتسعى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب الحرب على غزة.

وقال كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن التهم الموجهة لكلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، تشمل التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع.