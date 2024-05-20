مهرجان كان السينمائي يمنح استوديو جيبلي السعفة الفخرية

منح مهرجان كان السينمائي جائزة السعفة الذهبية الفخرية لعملاق صناعة أفلام الرسوم المتحركة الياباني في العالم، وهو “استوديو جيبلي”، والذي اسسه اثنان من رواة القصص الرائعين، هاياو ميازاكي وإيساو تاكاهاتا، ونجحوا في إطلاق العنان لمجموعة ضخمة من الأفكار الرائدة في مجال الرسوم المتحركة.

لأول مرة.. مهرجان كان يحتفل بمؤسسة وليس شخص وهي "استوديو جيبلي"

وعقب إعلان مهرجان كان تكريمهم منتصف أبريل الماضي، صرح توشيو سوزوكي، المؤسس المشارك لاستوديو جيبلي: “يشرفني ويسعدني حقًا أن يحصل الاستوديو على السعفة الذهبية الفخرية. أود أن أشكر مهرجان كان من أعماق قلبي. منذ أربعين عامًا، قمنا أنا وهاياو ميازاكي وإيساو تاكاهاتا بتأسيس استوديو جيبلي مع الرغبة في تقديم رسوم متحركة عالية المستوى وعالية الجودة للأطفال والكبار من جميع الأعمار”.

وأضاف: “اليوم، يشاهد الناس أفلامنا في جميع أنحاء العالم، ويأتي العديد من الزوار إلى متحف جيبلي وميتاكا ومتنزه جيبلي لتجربة عالم أفلامنا بأنفسهم. لقد قطعنا شوطًا طويلًا حقًا حتى يصبح استوديو جيبلي مؤسسة كبيرة. على الرغم من تقدمنا في السن أنا وميازاكي بشكل كبير، إلا أنني متأكد من أن استوديو جيبلي سيستمر في مواجهة التحديات الجديدة، بقيادة الموظفين الذين سيواصلون روح الشركة. سيكون من دواعي سروري البالغ أن تتطلع إلى ما هو التالي”.

ومع هذه السعفة الذهبية الفخرية، ينضم استوديو جيبلي إلى أولئك الذين ألهموا صناعة السينما، والذين يحتفل بهم مهرجان كان كل عام. وقالت إيريس نوبلوخ، رئيسة مهرجان كان، وتييري فريمو، مدير المهرجان: “للمرة الأولى في تاريخنا، اخترنا أن نحتفل ليس بشخص بل بمؤسسة. مثل جميع أيقونات الفن السابع، تملأ هذه الشخصيات مخيلتنا بأكوان غنية بالألوان وروايات حساسة وجذابة. مع جيبلي، تقف الرسوم المتحركة اليابانية كواحدة من أعظم مغامرات الشغف بالسينما، بين التقليد والحداثة”.

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