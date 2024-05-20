اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال على مشارف معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أفاد رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، أن الفصائل الفلسطينية شنت هجومًا على قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشارف معبر رفح من الجانب الفلسطيني، رغم استمرار تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء رفح الفلسطينية.

وفي مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح المطعني أن الاشتباكات استمرت لدقائق معدودة قبل أن تهدأ الأوضاع مرة أخرى.

وأضاف أن الهجوم سبقته ضربات مكثفة من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على منطقة تل السلطان غرب رفح.

وأكدت المصادر أن هجمات الاحتلال استهدفت عددًا من المناطق والبنايات السكنية، ما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء وثمانية مصابين من المدنيين الفلسطينيين. ونوهت إلى أن هذه الأرقام تعد حصيلة أولية نظرًا لصعوبة وصول فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى مناطق الاشتباكات التي تعوقها قوات الاحتلال.