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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

جيش الاحتلال يعلن شن غارات على منشآت وبنية تحتية لحزب الله جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة،  تنفيذ غارات جوية على منشآت وبنية تحتية عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، مساء أمس الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة يارون جنوب لبنان للمرة الثانية.

وأضافت أن طيران الجيش الإسرائيلي قام بتنفيذ غارة جوية على بلدة علما الشعب في جنوب لبنان، كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة كفركلا في جنوب لبنان بعدد من الصواريخ.

وأمس الخميس، أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهداف منشآت وبنية تحتية حزب الله لبنان