الاحتلال يسلم إخطارات هدم لمنزلين على أطراف حي الغناوي في بلدة عزون شرق ‎قلقيلية

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات هدم منزلين مملوكين لمواطنين فلسطينيين على أطراف حي الغناوي في بلدة عزون شرق ‎مدينة قلقيلية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، بعدد من الآليات العسكرية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهرة في بلدة بيت أمر، كما داهم الاحتلال عدة منازل داخل البلدة تزامنًا مع إطلاق قنابل مضيئة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عون" في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، قالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف منزل لعائلة "صالح" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة في محيط مسجد التوبة بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وسقط عددًا من الشهداء والمصابين الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي لمنزل في محيط محطة "أبو حجير" في "بلوك 1" بمخيم البريج وسط القطاع.

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية بوجود إصابات بينهم أطفال بقصف الإحتلال منزلًا يعود لعائلة صالح في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

أعلنت طواقم الدفاع المدني أنها طواقمها تواصل عملها على انتشال الجرحى من منزل عائلة صالح الذي تم استهدافه من قبل طائرات الاحتلال بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.