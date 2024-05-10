قطار باير ليفركوزن يواصل سلسلة اللا هزيمة ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

واصل فريق باير ليفركوزن الألماني سلسلة اللا هزيمة في الموسم الجاري 2023-2024، وتأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي.

وتعادل باير ليفركوزن مع روما بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب باي أرينا، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح ليفركوزن في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما فاز على روما في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 4-2، حيث حسم اللقاء الأول لصالحه في العاصمة الإيطالية بثنائية دون رد.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم الذئاب على كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو بهدف للا شئ، سجله لياندرو باريديس من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، أضاف باريديس الهدف الثاني في الدقيقة 66 من ركلة جزاء أيضًا.

وقلص باير ليفركوزن الفارق بهدف ذاتي، إذ سجل مدافع الجيلاروسي مانشيني هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

ورفض الفريق الألماني الاستسلام للهزيمة، حينما أحرز جوسيب ستانيشيتش هدف التعادل في الدقيقة 90+7.

باير ليفركوزن يحقق رقمًا تاريخيًا

وبذلك، بات باير ليفركوزن الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى وحول العالم، الذي لم يتعرض لهزيمة بواقع 49 مباراة.

وصعد باير ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي لمواجهة أتالانتا الإيطالي، الذي تخطى مارسيليا الفرنسي في نصف النهائي.