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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اجتماع تحالف إقليم جامعات الدلتا لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شارك  الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا  اليوم فى  اجتماع تحالف إقليم جامعات الدلتا لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

ورحب الدكتور محمود ذكي بالحضور موضحا أنه كان هناك دائما تنسيق بين الجامعات على مستويات مختلفة لخدمه المجتمعات المحلية ارتكازا على الاحتياجات الفعلية والفرص المتاحة والأنشطة الاقتصادية المتكاملة التي يمكن المشاركة والاستثمار فيها، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بعرض تجربتها من خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، واهتمام التحالف بدعم المشروعات الصغيرة لتحويلها الى مشروعات كبرى.  
وأضاف رئيس جامعة طنطا أن إقليم وسط الدلتا يعد من أكبر الأقاليم السبعة في تحالفات الجامعات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويضم  الاقليم اكثر من ٢٢ مليون نسمة و به العديد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، مؤكدا على أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي في تقديم الخدمات المجتمعية فكل جامعة لديها سمات وقدرات مميزة ويمكن تعظيم الاستفادة لجميع الأطراف الأهلية والحكومية من خلال الاستغلال الأمثل لذلك التنوع والتباين.

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