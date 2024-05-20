تفاصيل الحكم ببراءة المتهم بخطف واغتصاب طفل بالمنيا

أصدرت محكمة استئناف جنايات المنيا اليوم الإثنين 20 مايو 2024، حكم ببراءة “فلاح” سبق معاقبة بالسجن المؤبد، وألزمه المصاريف الجنائية، لاتهامه باختطاف واغتصاب طفل، 12 سنة، بأحدي قري مركز العدوه، بعد أن قامت هيئة المحكمة، بفحص تقرير الطب الشرعي، الذي كشف عدم صحة الواقعة، وعدم قيام المتهم بارتكاب الواقعة.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي صادق عبدالله، وأمانة سر محمد جمعة، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، وقامت باستعراض ملفات القضية والاطلاع على تقرير الطب الشرعي، الذي كشف عن حدوث إصابات رضية من جسم خشن ذو حافة حادة، مع خلو الملابس من أي أثار، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهم، مما اسند آلية من اتهامات، وإلغاء الحكم السابق بالسجن المؤبد .



وتعود أحداث الواقعة، إلى 12 يوليو 2023، عندما تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير امن المنيا، بلاغا، بقيام "فلاح" ومقيم بأحدي قري مركز العدوه، باختطاف الطفل “ أحمدم، 12 سنة ” طالب ومقيم بذات القرية، والتعدي علية جنسيا و تم القبض على المتهم، وإحالتة للنيابة العامة .

وكان المستشار أسامة ابوالخير، المحامي العام الأول، لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باختطاف طفل والتعدي علية جنسيا، مطالبا بتطبيق قانون العقوبات على المتهمين جميعا .

وصدر حكم من محكمة الجنايات، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقد قام باستئناف الحكم، وعقدت المحكمة جلستها اليوم، وأصدرت حكمها ببراءة المتهم، وفقا لما ورد بتقرير الطب الشرعي.