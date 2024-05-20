ارتفاع سعر الذهب في مصر عند 3200 جنيه للجرام

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع كبير خلال جلسة اليوم بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل مستوى تاريخي جديد، حيث يرتبط سعر الذهب المحلي حالياً بحركة السعر العالمي في ظل غياب التأثير القوي من عوامل تسعير الذهب الأخرى.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3210 جنيهات للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3200 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 2175 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2170 جنيه للجرام.

ارتفاع سعر الذهب اليوم يأتي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي حيث يستمر الارتباط بين السعرين المحلي والعالمي في دعم الأسعار بشكل كبير، خاصة في ظل غياب تأثير العوامل الأخرى مثل الطلب المحلي الذي يشهد استقرار عند مستويات ضعيفة خلال الفترة الحالية.

من جهة أخرى استقر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية خلال جلسة اليوم عند متوسط 46.90 جنيه لكل دولار دون تغير كبير عن افتتاح هذا الأسبوع.

الاستقرار الحالي في الاقتصاد المصري انعكس على سوق الذهب حيث استقرت العوامل المستخدمة في تسعير الذهب وعلى رأسها سعر صرف الدولار، ليرتبط التسعير الآن بسعر الدولار الرسمي بعد اختفاء السوق الموازي.

سعر الدولار الرسمي خلال الفترة الماضية يشهد تراجع تدريجي بشكل شبه مستمر وقد ساعد هذا على هدوء تحركات أسعار الذهب وانتهاء المضاربات السعرية في الأسواق والقفزات غير المبررة.

السبب الرئيسي وراء هذا هو التدفقات الدولارية الكبيرة التي دخلت مصر مؤخراً وتحسن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف وتدفق 24 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة واستثمارات في الأوراق المالية بلغ صافيها 16 مليار دولار بخلاف التمويلات الدولارية الأخرى التي استطاعت الحكومة تدبيرها.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد اليوم بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم الأقل من المتوقع التي صدرت خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى اعلان الصين عن تحفيز جديد قد يزيد من الطلب على السلع بشكل عام ومن ضمنها الذهب.

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الاثنين بدعم من سعر أونصة الذهب العالمي حيث يستمر الارتباط بين السعرين في ظل غياب العوامل الأخرى التي تؤثر على سعر الذهب المحلي، حيث يشهد كل من الطلب وسعر صرف الدولار استقرار خلال الفترة الأخيرة.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بداية هذا الأسبوع لتسجل مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة، وذلك بعد أن أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2400 دولار للأونصة ليفتح الباب لمزيد من المستويات القياسية على المدى القريب.

وفي حال استمر زخم الصعود واستطاع السعر اختراق المستوى 2450 دولار يستهدف بعدها المستوى 2470 دولار ثم المستوى 2500 دولار للأونصة. بينما قد نشهد بعد التصحيح المؤقت في حركة الذهب ويستهدف 2417 دولار ثم المستوى 2400 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يقفز لأعلى من المستوى 3200 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى اليوم عند 3210 جنيهات للجرام بدعم من ارتفاع السعر العالمي، ليحاول السعر الآن الاستقرار فوق المستوى 3200 جنيه للجرام.

في حال استطاع السعر الثبات فوق المستوى 3200 جنيه للجرام يستهدف المستوى 3250 جنيه للجرام وذلك إذا استمر الدعم من السعر العالمي في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار الرسمي تراجع تدريجي.