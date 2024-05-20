تغلب على حرارة الجو الشديدة بالبطيخ والكنتالوب.. واحذر اللحوم المصنعة والمخللات

يبحث الكثيرون عن طرق للتغلب على حرارة الجو الشديدة وترطيب الجسم، فهناك أطعمة ومشروبات تعمل على خفض الإحساس بحرارة الجو التغلب على العطش.

ينصح خبراء التغذية بتناول أفضل الأطعمة والمشروبات التي تمنع الإحساس بالعطش طوال اليوم وتعوض ما يفقده الجسم من السوائل والماء خلال موجهة الحر الشديدة.

وأوصى الخبراء لابد من الابتعاد بالقدر الكافي عن الأطعمة التي تسبب العطش مثل عدم الافراط في تناول السكريات و الأملاح والاقلال من المخللات .

وأكد الخبراء أن الصوديوم او الملح يوجد داخل بعض الأطعمة المصنعة ومضاف عليها الكاتشب والمستردة لذلك نحذر من تناول الأطعمة المصنعة والمهدرجة .

ومن الضرورى تناول كمية متوفرة من المياه علي مدار اليوم على الأقل لتعويض ما يفقده الجسم من السوائل، حيث أن هناك بعض المشروبات تؤدي لإدرار البول وتعطى إحساس غير حقيقي بالشبع مثل المياة الغازية والقهوة والنسكافية لذلك يجب الابتعاد عنها في موجهة الطقس الحار الشديدة مع الإقلال من تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر لأنها تزيد من الشعور بالعطش.

وهناك بعض الفاكهة التي تحتوى على الكثير من السوائل والتي تحتوي علي نسبة عالية من الماء و يجب الإكثار من تناولها مثل البطيخ والكنتالوب والخس والخيار فهى غنية بالمياه، أيضا لابد من تناول الأطعمة على البوتاسيوم مثل الموز، لأن البوتاسيوم يفقد عند فقدان سوائل الجسم، مع الاستمرار على تناول الخضروات والفواكه لتقليل الشعور بالعطش، ومنع الأطعمة واللحوم المصنعة لأنها تحتوي على الملح.

لذلك نصح الخبراء بالإقلال من الأطعمة المصنعة مثل اللانشون والبرجر لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الأملاح والصوديوم، ومنع الأطعمة المقلية في الزيوت خلال فترة ارتفاع حرارة الجو، مع تناول المشروبات الطبيعية مثل عصير الفواكة الطازج مثل عصير البرتقال والليمون بالنعناع مع الإقلال من السكر المضاف إليه، مع عمل العصائر الفريش في البيت مثل عصير البطيخ والكنتالوب مع الإقلال من السكر المضاف بدلا من تناول العصائر الجاهزة الصناعية المحتوية علي ألوان صناعية ومواد حافظة مضرة بالصحة العامه .