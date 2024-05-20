بحضور وزير الاتصالات| غدا.. هواوي كلاود تطلق أول منطقة سحابية جديدة في مصر

تستعد شركة هواوي غدًا للإعلان عن إطلاق أول منطقة جديدة لخدماتها السحابية في مصر بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تخدم المنطقة السحابية جميع الشركات من جميع الأحجام والقطاعات، لدفع الابتكار، من خلال تقديم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي وغيرها، ويوفر فرصًا لا حصر لها للاستفادة من قوة السحابة.

جاء اختيار هواوي مصر لتكون المركز الإقليمي لـ"مركز البيانات السحابي" على مستوى شمال إفريقيا، لدعم الجهود الحكومية في تعزيز ثقافة الابتكار التقني ودفع عجلة التحول الرقمي تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وتعد منطقة "مركز البيانات السحابي" الجديدة الأولى لشركة هواوي في مصر، والثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد المنطقة التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض في سبتمبر من العام الماضي، ويقدم هذا المركز خدمات السحابة تضم جميع البيانات والخوادم، وتحليل ومعالجة البيانات الضخمة، كما يسمح باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع النماذج اللغوية باللغة العربية طبقا لأحدث التقنيات العالمية.

وتحرص هواوي على الاستثمار في التقنيات والبيانات والذكاء الاصطناعي لخلق مستقبل رقمي أفضل، وذلك من خلال الاستثمار في بناء بنية تحتية سحابية آمنة وموثوقة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا المعلومات الخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية لإرساء أساس قوي للتحول الرقمي.