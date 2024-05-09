تشكيل مباراة باير ليفركوزن وروما في الدوري الأوروبي

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة روما الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق باير ليفركوزن، اليوم الخميس، نظيره روما على ملعب باي أرينا، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المغربي أمين عدلي هجوم ليفركوزن أمام الذئاب، رفقة آدم هلوزيك، بدعم هجومي من جوناس هوفمان وجيريمي فريمبونج وأليخاندرو جريمالدو.

كما أعلن دانييلي دي روسي، مدرب روما، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة باير ليفركوزن، في مواجهة حسم المتأهل لنهائي الدوري الأوروبي.

ويجلس الأرجنتيني باولو ديبالا على مقاعد بدلاء فريق العاصمة الإيطالية، ليتواجد سردار أزمون أساسيًا بدلًا منه، ليدعم الخط الهجومي بجانب البلجيكي روميلو لوكاكو وستيفان شعراوي.

كانت مباراة الذهاب بين روما وباير ليفركوزن، انتهت بفوز الأخير بثنائية دون رد، على ملعب الأولمبيكو، لتضع كتيبة المدرب تشابي ألونسو قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة روما

حراسة المرمى: ماتاي كوفاش

خط الدفاع: إدموند تابسوبا - جوناثان تاه - بييرو هينكابي

خط الوسط: جيريمي فريمبونج - إزيكويل بالاسيوس - جرانيت تشاكا - أليخاندرو جريمالدو

وفي الهجوم: جوناس هوفمان - أمين عدلي - أدم هلوزيك.

تشكيل روما لمواجهة باير ليفركوزن

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: سبينازولا - نديكان - مانشيني - أنخلينو

خط الوسط: كريستاتني - باريديس - بيليجريني

وفي الهجوم: سردار أزمون - روميلو لوكاكو - ستيفان شعراوي.