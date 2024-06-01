نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يسعى للقب الـ15.. ودورتموند يحلم بالمجد الأوروبي

لا صوت يعلو الليلة فوق صوت نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، البطولة الأقوى والأعرق فى القارة العجوز، عندما يستضيف ملعب "ويمبلى" التاريخي، في العاصمة الإنجليزية لندن، المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد الإسباني، ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في مواجهة يبحث فيها كل منهم عن غايته.

ويسعى فريق ريال مدريد الإسبانى عن التتويج ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبوينز ليج"، للمرة الـ15 فى تاريخه، والتغريد بعيدًا أكثر وأكثر عن ميلان الإيطالى صاحب الـ7 ألقاب، أقرب الفرق حصولاً على "ذو الأذونين".

وبدأ مشوار فريق ريال مدريد الإسبانى فى تلك النسخة عندما وقع فى المجموعة الثالثة، برفقة كل من نابولى الإيطالى، وسبورتينج براجا البرتغالى، ويونيون برلين الألمانى، حصد فيها 6 انتصارات دون التعرض لهزيمة أو التعادل.

المرينجى العقدة الأبدية للفرق الألمانية

وفى دور الـ16 تخطى عقبة لايبزيج الألماني بهدفين لهدف فى مجموع لقائي الذهاب والإياب، قبل أن يصطدم فى ربع نهائى البطولة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، الذى تأهل على حسابه لنصف نهائى الشامبيونز ليج بركلات الترجيح بعد أن انتهى مجموع اللقائين بينهما بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

ليدخل الفريق الملكي مواجهة نصف النهائي ليلتقي بالعملاق الألماني بايرن ميونيخ، لينتهي الصدام بينهما ذهابًا وإيابًا بأربعة أهداف لثلاثة، ليصبح ريال مدريد عقبة أمام الفرق الألمانية فى تلك النسخة بعد أن أقصى ثلاثة فرق للماكينات.

قبل اجتياز بايرن ميونيخ فى نصف النهائى، أقصى لايبزيج من ثمن النهائى، و يونيون برلين فى دور المجموعات، لتصبح تلك الإحصائية مقلقة بالنسبة لبروسيا دورتموند فى مواجهة اليوم أمام ريال مدريد.

ولم يكن هذا النهائى هو الأول لريال مدريد أمام فرق ألمانية، بل النهائى الثالث، وحقق فيها الفريق الملكى الانتصار، وكانت أمام أينتراخت فرانكفورت فى موسم 1960، وباير ليفركوزن فى عام 2002.

الملكي يعتمد على خط هجومه

ويتسلح فريق ريال مدريد بخط هجومه، الذى يحتل وصافة أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف برصيد 26 هدفًا، وهو ثاني أقوى هجوم في البطولة بعد مانشستر سيتي، الذي أحرز 28 هدفًا.

كما يعتبر الميرنجى ثالث أكثر الفرق قيامًا بمحاولات على المرمى بواقع 199 محاولة، خلف مانشستر سيتي بـ 216، وباريس سان جيرمان بـ 214.

وعلى النقيض؛ يعتبر خط دفاع ريال مدريد، أبرز نقاط ضعفه هذا الموسم، إذ استقبلت شباكه 15 هدفًا، بمعدل أكثر من هدف في كل مباراة بالبطولة، بعد أن خرج بشباك نظيفة في 3 مباريات فقط من أصل 12 مباراة.

ولم تكن مهمة اليوم سهلة لريال مدريد، رغم أنه المرشح الأوفر حظا على الورق، أمام "أسود الفيستفاليا"، الذى يصعب المراس قادر على إزعاج أي خصم، حتى إن كان الميرينجي.

ويبحث أكثر من لاعب فى فريق ريال مدريد، فى مواجهة الليلة أمام بوروسيا دورتموند الألمانى، عن معادلة رقم تاريخى من حيث عدد التتويج بلقب "الشامبيونيز ليج".

ويأتى فى المقدمة الباحثين عن كتابة التاريخى الألمانى تونى كروس الذى أعلن عن نهاية مشواره مع المستطيل الأخضر مع الفريق الملكى بعد تلك المباراة، ومع عالم الساحرة المستديرة بعد انتهاء يورو 2024، والإسبانى دانى كارفخال والكرواتى لوكا مودريتش، وهو معادلة رقم خينتو كأكثر من توجوا بلقب دوري الأبطال بـ 6 مرات.

على الجانب الآخر؛ يبحث فريق بروسيا دورتموند الألمانى، عن الفوز والتتويج بالبطولة للمرة الثانية له فى تاريخه، وختام موسمه بأفضل ما يمكن بعد أن خرج خالي الوفاض بدون أي بطولة محلية هذا العام.

ويعتمد الفريق الألمانى على خط دفاعه القوى، الذى يملك رقمًا دفاعيًا مميزًا، كونه أكثر فريق استعاد لاعبوه الكرة 529 مرة، بفارق 40 مرة على الأقل عن أي فريق آخر.

"أسُود الفيستفاليا" يتحصنون بدفاعاتهم

كما يعتبر دورتموند أكثر الفرق خروجًا بشباك نظيفة في البطولة بواقع 6 مباريات، من 12 مواجهة خاضها حتى الآن فى تلك النسخة، أي نصف عدد المباريات أكثر من أي فريق آخر.

كما أن دورتموند استقبل 9 أهداف فقط حتى هذا الدور، بفارق 3 أهداف عن ريال سوسيداد، الذى ودع البطولة من دور الـ 16.

ويعتبر دورتموند أكثر فريق استعاد لاعبوه الكرة بـ 529 مرة، بفارق 40 مرة على الأقل عن أي فريق آخر، لينفرد برقم دفاعي مميز.

وعلى النقيض؛ لا يمثل هجوم دورتموند أى تهديد للعملاق الإسباني، فالفريق الألماني سجل 17 هدفًا، ويأتي في المركز الثامن بقائمة الأكثر تهديفًا، وسدد 155 مرة تجاه مرمى الخصوم، أقل من ريال مدريد بـ 44 تسديدة كاملة.