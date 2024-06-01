10 آلاف مستفيدة من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى جرى تنفيذها في الفترة من 26 إلى 30 مايو الماضي بإدارات( اهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن)، ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددات عليها والمستفيدات من خدماتها.

وقد أوضحت الدكتورة سماح أحمد جاد، وكيل وزارة الصحة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى من خلال 131وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و8 عيادات متنقلة تم توجيهها إلى المواقع المحرومة من الخدمة ،حيث وصل إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة إلى 9530سيدة ،حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 9443 سيدة ( 2039جدد+7404 مترددات)،حيث تم تركيب 60 لولب هرموني ، و924 لولب نحاسي ، 880 حبوب آحادية، 4515 حبوب مركبة، و126 واقي ، و2635 حقن أحادية، و610 حقن مركبة، و485 كبسولات ، و659 سونار ، و15 حالة متابعة حمل ، و948 كشف نساء، وتقديم المشورة لعدد 2009سيدة

وتقدمت وكيل الوزارة بالشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديريةومديري الإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتها الأولى،مشيرة إلى تكليفات المحافظ بأهمية بالاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية ، والتي من المقرر أن تبدأ غدا الأحد 2 يونية الجاري وتستمر حتى الخميس المقبل ، وتشمل إدارات (الواسطى ، بني سويف ، ناصر )ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة

من جهتها أضافت مدير تنظيم الأسرة د. مديحة سري ،أن الحملة توفر مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية