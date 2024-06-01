بدون واسطة.. 5000 فرصة عمل باليونان تنتظر المصريين

أعلنت وزارة العمل خلال الأيام الماضية عن توفير ما يقرب من ٥٠٠٠ فرصة عمل، لعمال زراعة للعمل باليونان، وذلك فى إطار حرصها على توفير فرص عمل بالداخل والخارج للحد من البطالة.

وتتمثل فرص العمل فى الأعمال الزراعية، حيث تعتبر الزراعة من القطاعات الحيوية فى اليونان، حيث تمثل مصدراً رئيسياً للدخل والتنمية الاقتصادية فى هذه الدولة المتوسطية.

وأوضح عبدالوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة العمل فى تصريحات خاصة للـ"البوابة" أن التقديم على فرص العمل من خلال الرابط التالى للتسجيل بشكل مباشر :https://egyres.manpower.gov.eg/.. أو الدخول على موقع الوزارة الرسمي: www.manpower.gov.eg.

وذكر المتحدث الرسمى لوزارة العمل أن التقديم على فرص العمل باليونان يكون باتباع الخطوات التالية:

-الضغط على أيقونة "حجز موعد للعمالة الموسمية بالاتحاد الأوروبي".

- تسجيل البيانات.

- طباعة إيصال الحجز ورقى أو صورة على الهاتف.

- إحضار المستندات المطلوبة، أثناء المقابلة "أصل جواز السفر وصورة منه على أن يكون سارٍ لمدة سنة على الأقل".

مع العلم بأن التقديم مجاني، ولا يوجد وسطاء، أو مكاتب تابعة للوزارة فى هذا الشأن، وأن التقديم بشكل مباشر مع الوزارة فقط، طبقا للشروط والأوراق المطلوبة، ومن قام بالتسجيل قبل ذلك، ولم يحضر مقابلة بالوزارة، عليه التسجيل، وحجز موعد جديد، وأن يراعى المتقدم عند حجز الموعد أن تكون أيام عمل غير أيام العطلات الأسبوعية "الجمعة والسبت"، والإجازات الرسمية.

وقال المتحدث الرسمى للوزارة، إن حسن شحاتة وزير العمل، كان قد التقى خلال الشهر الجاري، مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، مضيفًا أن "الوزارة" جاهزة بالعمالة المصرية المُوسمية فى مجال الزراعة، فى موسم صيف ٢٠٢٤، وأنه جرى بالفعل إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وتنتظر الإجراءات التنفيذية.

كما تعهد وزير الهجرة واللجوء اليوناني، بدراسة مّد فترة العمل الموسمى من ٩ أشهر إلى ٢٤ شهرًا، نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصرى فى سوق العمل اليوناني.

وأضاف المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي، أن توجيهات وزير العمل حسن شحاتة واضحة بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، وتدريب وتجهيز العمالة على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي.

جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب فى الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص فى تنظيم ملتقيات التوظيف فى كل المحافظات، وإصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التى تضم مجموعة من فرص العمل فى شركات القطاع الخاص، وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالى التابعة لها بالخارج، وتلقى طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التى ترغب فى عمالة مؤهلة، بشكل رسمي، موسمية أو دائمة.

كما تقوم الوزارة بدور كبير فى ملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، كما قامت مؤخرا بتأسيس "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" لتوعية الشباب الراغب فى العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج فى حال التعرض لأى مشكلات أو تحديات.