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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى وصلة دهشور

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 10 أشخاص  في حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص ، أعلى وصلة دهشور أمام بوابة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص أعلى وصلة دهشور بالشيخ زايد، أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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