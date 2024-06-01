إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى وصلة دهشور

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص ، أعلى وصلة دهشور أمام بوابة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص أعلى وصلة دهشور بالشيخ زايد، أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.