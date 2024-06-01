موريس: على الممثل اللجوء للطب النفسي إذا أراد تقمص الشخصية

أكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس أن الحياة الفنية لابد أن يتم تناولها من شقين، وكل منهما له ضريبة وثمن خاص به على حياة الفنان، وعليه أن يدرك ذلك، قبل الدخول إلى عالم الفن والظن بأنه مفروش بالورود.

وأضافت موريس فى تصريحات خاصة لـ "البوابة" أن الفنان قد يلجأ إلى الطبيب النفسي، وذلك فى حالة أنه فنان حقيقي، تعايش مع كل جوانب وتفاصيل الشخصية ووصل لمرحلة المعايشة الحقيقية، والتى تحتاج الكثير من المجهود النفسي للخروج منها والعودة إلى شخصيته الحقيقية، وبالتبعية فهو مع الوقت قد يحتاج إلى الطبيب النفسي لمساعدته على تلك المراحل النفسية.



واستطردت الناقدة ماجدة موريس حديثها أن هناك زاوية أخرى للفن، وهي من يري أنه قد ندم على دخول الفن، وأنه سرق العمر وكل تلك العبارات، ليس للفن ذنب فى كل تلك العبارات والجمل والمشاعر، أولا وأخيرا الحياه اختيارات، وعليه فقد جنيت من الفن المال والشهرة والشكل الاجتماعي، ولا يوجد شخص يحصد كل شيء.

يشار أن عدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة، أدلوا بتصريحات عن تعرضهم لضغوط نفسية واللجوء للطب النفسي بسبب الفن، وتجسيد أدوار أدت إلى تراكمات نفسية، وأبرز هؤلاء الفنانين كريم فهمى، وفاء عامر، عائشة بن أحمد.