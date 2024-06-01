بالفيديو.. تفاصيل استهداف حزب الله لمواقع إسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، إن استهداف "حزب الله" موقع البغدادي العسكري التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، واستهداف تجمع لجنود الاحتلال في شمال إسرائيل، جاء ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب اللبناني.

وأضاف "سنجاب"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عمليات الهجوم المُنفَّذة من "حزب الله" جاءت ردًا على العملية العسكرية الأخيرة التي نفَّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الهجوم بدراجة نارية على القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، فضلًا عن سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات لبنانية طوال ساعات الليل.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن ساعات الليلة الماضية كانت الأصعب على الجنوب اللبناني، حيث نفَّذ جيش الاحتلال أكثر من 8 غارات جوية إسرائيلية على أهداف في لبنان لـ30 كيلو مترًا في الداخل اللبناني.

وأوضح أن بلدة الخيام في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني تعرضت هي الأخرى إلى عدوان إسرائيلي لم يسفر عن سقوط إصابات وأحدث خسائر كبيرة في الممتلكات، منوهًا بأن الاعتداء الإسرائيلي بقصف البلدات اللبنانية كان في الساعات المتأخرة من الليل.

وتابع: العمليات العسكرية متصاعدة خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما ينذر بساعات مقبلة أكثر صعوبة في ظل عمليات الرد من قبل حزب الله أو الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.