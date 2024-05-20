“قتلوا شقيقين”.. تأجيل محاكمة 13 متهمًا باستعراض القوة في الجيزة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 13 شخصا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور لجلسة 22 مايو.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم (21719 /2023 - جنايات بولاق الدكرور) أن المتهمين الـ 13 استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد آخرين بقصد تخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهم والأهالى بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا شقيقين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما.

كما شرعوا فى قتل اثنين آخرين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف، وما أن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية، حال تعدى الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتى نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى كادت أن تودى بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز المتهم الأول وحاز الباقون بواسطته سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز الأول وحاز الباقين بواسطته ذخائر نارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتهم أو إحرازهم.

وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "عصى، سكين" بغير مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.