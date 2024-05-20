استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 20 مايو 2024

استقر سعر صرف الدولار، بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 20-5-2024، أمام الجنيه المصرى، بكل البنوك العاملة فى مصر بعد أن سجل تراجع طفيف أمس الأحد.

وجاء سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 46.80 للشراء، 46.90 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 20 مايو 2024

بنك مصر

استقر سعر صرف الدولار في بنك مصر اليوم عند 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

كما سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين ، 20 مايو 2024 نحو 46.80 جنيه للشراء، 46.92 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى سجل في بنك المصرف المتحد، اليوم الاثنين، 20 مايو 2024، نحو 46.78 جنيه للشراء، 46.88 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين، 20 مايو 2024، في بنك قناة السويس، سجل نحو 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى سجل في بنك المصرف المتحد، اليوم الاثنين، 20 مايو 2024، نحو 46.78 جنيه للشراء، 46.88 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك القاهرة 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

بنك التجاري الدولي

كما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى البنك التجاري الدولي: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

بنك البركة

كما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى البنك البركة 46.80جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى بنك كريدي أجريكول 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

فيما استقرت أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 20 مايو 2024 وفقا لآخر تحديث من البنك المركزي.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 12.47 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى 152.36 جنيه للشراء و 152.73 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإمارتي مقابل الجنيه المصري 12.74جنيه للشراء 12.75 جنيه للبيع