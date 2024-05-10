الأولى منذ خروج بريطانيا.. من يفوز في انتخابات الاتحاد الأوروبي؟

يتوجه ما يصل إلى 450 مليون مواطن في الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع في الفترة من 6 إلى 9 يونيو لانتخاب أكثر من 700 عضو في البرلمان الأوروبي، الجمعية العابرة للحدود الوطنية الوحيدة المنتخبة بشكل مباشر في العالم.

تجرى انتخابات البرلمان الأوروبي - والتي تسمى أكثر شيوعًا بالانتخابات الأوروبية - كل خمس سنوات، وبما أن البرلمان يلعب دورًا أساسيًا في صياغة قانون الاتحاد الأوروبي، فإنه يساعد في تشكيل الاتجاه السياسي للكتلة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن انتخابات هذا العام، وهي الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تحظى بمراقبة عن كثب لأن استطلاعات الرأي تتوقع مكاسب كبيرة للأحزاب اليمينية المتطرفة والمناهضة للمؤسسة، وهو ما سيكون له عواقب بعيدة المدى على أجندة سياسة الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد بعض المراقبين أنه على الرغم من الارتفاع المتوقع للأحزاب اليمينية المتطرفة "المناهضة لأوروبا"، فإن القليل قد يتغير في الممارسة العملية. ويقول آخرون إن هذه الانتخابات يمكن أن تكون في النهاية لحظة حاسمة بالنسبة للكتلة.

ماذا يفعل البرلمان؟

وإلى جانب المجلس، الذي يمثل الحكومات الوطنية للدول الأعضاء، والمفوضية، وهي السلطة التنفيذية التي تقترح وتنفذ قانون الاتحاد الأوروبي وتدير الكتلة يوما بعد يوم، يعد البرلمان أحد المؤسسات الأساسية الثلاث للاتحاد.

ومن خلال "إجراء القرار المشترك"، يتقاسم البرلمان السلطة التشريعية مع المجلس، ليقوم بتشكيل اللوائح والتوجيهات الجديدة التي تقترحها اللجنة، وفي نهاية المطاف، إذا وافقوا عليها.

ويمثل البرلمان مصالح مواطني الاتحاد الأوروبي على المستوى الأوروبي، ويعتمد القوانين التي تؤثر على البلدان والشركات والأفراد في مجالات متنوعة مثل الهجرة وسيادة القانون والسياسة الاجتماعية والبيئة والأمن وحقوق المستهلك والاقتصاد.

كما أنها تساعد في تحديد الأولويات المالية للاتحاد الأوروبي، والموافقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات والتدقيق في كيفية إنفاق الأموال، وتشكيل السلطة التنفيذية للكتلة، وانتخاب رئيس المفوضية والموافقة على هيئة المفوضين.

يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي كأعضاء في الأحزاب الوطنية، ولكن بمجرد وصولهم إلى البرلمان، فإنهم ينضمون عمومًا إلى المجموعات السياسية العابرة للحدود الوطنية ذات التفكير المماثل. ويوجد حاليًا سبع مجموعات من هذا القبيل، وتنتمي معظم الأحزاب الوطنية إلى إحداها.

يجب أن تضم المجموعة ما لا يقل عن 23 عضوًا، ويجب أن يمثلوا فيما بينهم ربع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الأقل. وأكبر مجموعتين هما حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط (EPP) وحزب الاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط (S&D).

ويعمل البرلمان في 20 لجنة متخصصة تضم ما بين 25 إلى 80 عضوًا في البرلمان الأوروبي، وتتعامل مع مجالات مثل النقل أو الدفاع ويجب أن تعكس عضوية ورئاسة كل منهما التركيبة السياسية للبرلمان ككل.

كيف يتم تنظيم الانتخابات؟

تتمتع الدول الأعضاء بالحرية في تنظيم الانتخابات كما تشاء، طالما أنها تتم خلال نفس فترة الأيام الأربعة، ويتناسب عدد أعضاء البرلمان الأوروبي المنتخبين من كل حزب وطني مع عدد الأصوات التي يحصل عليها.

ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في دولة عضو أخرى التصويت والترشح للانتخابات هناك طالما أنهم مسجلون.

وسيضم البرلمان المقبل 720 عضوًا، أي أكثر بـ 15 عضوًا عما كان عليه في عام 2019. ويتم الاتفاق على العدد من كل دولة عضو مسبقًا ويستند إلى مبدأ مفاده أن أعضاء البرلمان الأوروبي من الدول الأكبر يمثلون عددًا أكبر من الأشخاص مقارنة بأعضاء البرلمان الأوروبي من الدول الأصغر.

الحد الأدنى لعدد أعضاء البرلمان الأوروبي من أي بلد هو ستة والحد الأقصى هو 96. وفي البرلمان المقبل، ستكون المجموعات الثلاث الأكبر هي ألمانيا بـ 96 عضوًا، وفرنسا (81)، وإيطاليا (76)؛ وأصغرها ستكون قبرص ولوكسمبورغ ومالطا، ولكل منها ستة.

ولن يتم الإعلان عن أي نتائج حتى مساء يوم 9 يونيو، وبالتالي فإن البلدان التي تصوت مبكرًا لا تؤثر على النتائج في أماكن أخرى. سيتم نشر تقدير جزئي في حوالي الساعة 6.15 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، ويجب أن تتوفر صورة موثوقة إلى حد ما بحلول الساعة 11 مساءً.

توقعات استطلاعات الرأي

وتتوقع معظم استطلاعات الرأي تحقيق أكبر المكاسب لمجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية المتطرفة، والتي تضم حزب البديل من أجل ألمانيا في ألمانيا، وحزب التجمع الوطني الفرنسي، وحزب الحرية النمساوي في النمسا، وحزب ليجا الإيطالي. ويمكن أن يحتل المركز الثالث، وربما يقفز من 59 إلى 85 مقعدًا فرديًا.

إن حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، بما في ذلك حزب القانون والعدالة في بولندا، وإخوان إيطاليا بزعامة جورجيا ميلوني، والحزب الفنلندي، وحزب فوكس الإسباني، والديمقراطيون السويديون، في طريقهم للحصول على 75 مقعدًا.

وتشير بعض التقديرات إلى أن أحزاب اليمين المتطرف في طريقها لاحتلال المركز الأول في تسع دول، بما في ذلك النمسا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، والمرتبة الثانية أو الثالثة في تسع دول أخرى، بما في ذلك إسبانيا والبرتغال والسويد وربما ألمانيا.

ومع ذلك، من المتوقع أن يظل حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط هو المجموعة الأكبر بحوالي 175 مقعدًا، دون تغيير تقريبًا، وسيحتل الاشتراكيون والديمقراطيون من يسار الوسط المركز الثاني مرة أخرى، وربما يخسر عددًا قليلًا من أعضاء البرلمان الأوروبي ليصبح المجموع حوالي 145.

ومن المتوقع أن تكون الخسائر الأكبر من نصيب مجموعة التجديد الوسطية، التي تضم حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون، حيث انخفض عدد مقاعدها من 102 مقعدا إلى نحو 80 مقعدا ــ وربما أقل من ــ والخضر، الذين من المتوقع أن يخسروا ما يصل إلى ثلث مقاعدهم.

من الصعب جدًا أن نقول: سيعتمد الكثير على مواقف أعضاء البرلمان الأوروبي الذين هم حاليًا "غير مسجلين" (غير مرتبطين)، مما يعني أنهم ليسوا أعضاء في أي مجموعة عابرة للحدود الوطنية - وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى حزب فيدسز الذي يتزعمه فيكتور أوربان - وعلى التغييرات المتوقعة للمجموعات بعد الانتخابات.

من الناحية النظرية، ينبغي لمجموعات حزب الشعب الأوروبي، والاشتراكيين والديمقراطيين، والتجديد أن تحتفظ بالأغلبية في البرلمان، مع وجود ائتلاف يميني يضم حزب الشعب الأوروبي، وحزب الإصلاح الديمقراطي، والمجلس الأوروبي للإصلاح، أو ائتلاف "منتقد لأوروبا" يضم حزب العمال الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الأوروبي، واليسار، وأعضاء البرلمان الأوروبي غير المنتمين إلى الاتحاد الأوروبي غير القادرين على تحقيق الأغلبية في البرلمان. حشد ما يكفي من الأصوات لتمرير مشاريع القوانين.

ويشعر العديد من المراقبين بالقلق من أن المجلس الأوروبي للإصلاح الدستوري وحزب الهوية الوطنية ــ المجموعتين الوطنيتين المحافظتين واليمينية المتطرفة ــ قد تتحدان لإبطاء أو عرقلة مقترحات اللجنة، مما يعرض للخطر المشاريع الرئيسية مثل التحول الأخضر ودعم أوكرانيا، بحسب "الجارديان".

ومع ذلك، فشل المجلس الأوروبي للحقوق المدنية وحزب الهوية في العمل معًا في الماضي، وبينما يتفقان على بعض القضايا - مثل الهجرة وإلغاء التشريعات البيئية - إلا أنهما منقسمان بشدة حول قضايا أخرى، بما في ذلك موقفهما من روسيا ودعم كييف.

ويُنظر عمومًا إلى أعضاء حزب الهوية، مثل حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، على أنهم أكثر تأييدًا للكرملين، في حين يتجسد وجهة النظر السائدة في الحزب الأوروبي للإصلاحيين في حزب القانون والعدالة في بولندا، الذي يرى أن النصر الأوكراني يشكل ضرورة أساسية لأمن أوروبا في المستقبل.

وتلعب الاختلافات داخل المجموعات أيضًا دورًا: فقد تساءلت لوبان، التي قادت جهودًا حثيثة لتطهير حزبها، علنًا في وقت سابق من هذا العام عما إذا كانت العناصر الأكثر تطرفًا في حزب البديل من أجل ألمانيا قد تجعل الحزب الألماني شريكًا غير مناسب.