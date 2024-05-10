المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات: ندعو السلطات الإسرائيلية لضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة

دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات السلطات الإسرائيلية أهمية ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة.

وأمس الخميس، قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن مستوطنين إسرائيليين أشعلوا النار مرتين، مساء أمس الخميس" في محيط مقر الوكالة في القدس، وإن موظفين "الأونروا " قاموا بإخماد النيران بأنفسهم قبل وصول المطافئ.

وأضاف، أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات في صفوف موظفي الوكالة، لكنه تسبب في أضرار جسيمة للمناطق الخارجية، كما أنه يوجد في مقر الأونروا محطة بنزين وديزل مخصصة لأسطول سيارات الوكالة.