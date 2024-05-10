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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات: ندعو السلطات الإسرائيلية لضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة

حريق مبنى الأونروا
حريق مبنى الأونروا
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دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات السلطات الإسرائيلية أهمية ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة.

وأمس الخميس، قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن مستوطنين إسرائيليين أشعلوا النار مرتين، مساء أمس الخميس" في محيط مقر الوكالة في القدس، وإن موظفين "الأونروا " قاموا بإخماد النيران بأنفسهم قبل وصول المطافئ.

وأضاف، أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات في صفوف موظفي الوكالة، لكنه تسبب في أضرار جسيمة للمناطق الخارجية، كما أنه يوجد في مقر الأونروا محطة بنزين وديزل مخصصة لأسطول سيارات الوكالة.

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