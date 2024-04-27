صحة الفيوم تحصد المركز الثاني بمبادرة دعم صحة الأم والجنين

حصدت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم المركز الثانى على مستوى الجمهورية خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 فى المبادرة الرئاسية دعم صحة الأم والجنين، حيث تم فحص11242 سيدة حامل بنسبة تغطية 53.41٪.

أكدت الدكتورة ابتسام روبي مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين وخدمات الكشف المبكر والمتابعة والعلاج للسيدات الحوامل.

وأوضح الدكتور حمد رمضان مدير مكتب المبادرات، أن مبادرة دعم صحة الأم والجنين بدأت في مارس 2020ضمن المبادرة الرئاسية الكبري 100 مليون صحة ويتم تطبيقها في عدد 103 وحدة بالمحافظة.

وتوجه وكيل صحة الفيوم بالشكر والتقدير لجميع الفرق العاملة في المبادرة بالمديرية والإدارات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.