طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في محيط مستشفى العيون شمالي مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال الحربية قصفًا على منزلًا بمحيط مستشفى العيون في شارع النصر شمالي مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

منذ صباح اليوم الجمعة، وتطلق الطائرات المروحية والآليات العسكرية الإسرائيلية النار اتجاه وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع القصف المدفعي المستمر على مناطق متفرقة بالمدينة.

واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عون" في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على مقرات وكالة "الاونروا" في العاصمة الفلسطينية المحتلة القدس.

وقالت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال يستمر في تنفيذ حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والاستهداف الممنهج للمؤسسات التي تساهم في صموده، وتحقيق حقوقه وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا ".

كما أعلن المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن مستوطنين إسرائيليين أشعلوا النار مرتين، مساء أمس الخميس" في محيط مقر الوكالة في القدس، وإن موظفين "الأونروا " قاموا بإخماد النيران بأنفسهم قبل وصول المطافئ.

وأضاف، أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات في صفوف موظفي الوكالة، لكنه تسبب في أضرار جسيمة للمناطق الخارجية، كما أنه يوجد في مقر الأونروا محطة بنزين وديزل مخصصة لأسطول سيارات الوكالة.

دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة إيجاد حلول لضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة.