الدفاع الروسية تعلن اعتراض 6 مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير 6 طائرات بدون طيار (مسيرة) في أجواء مدينة بيلجورود الحدودية.

ومن ناحية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 493 ألفا و690 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما تم رصد مقتل وإصابة 1400 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و590 دبابة و14 ألفا و665 من المركبات المدرعة و12 ألفا و737 من النظم المدفعية و1076 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و807 من أنظمة الدفاع الجوي و354 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2079 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و17 ألفا و311 من المركبات وخزانات الوقود".