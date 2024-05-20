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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علي ماهر: المصري كان الأقرب للفوز على إنبي

ماهر
ماهر
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أكد علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن فريقه كان يستحق الفوز على إنبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة ٢٤ من مسابقة الدوري الممتاز. 

وأضاف ماهر عقب المباراة، أن الفريق سيطر على مجريات المباراة خاصة في الشوط الثاني وكان قريب جدا وأهدر لاعبو المصري عدد من الفرص الخطرة منها كرة فخر الدين بن يوسف كان كفيلة بتغير نتيجة المباراة.

وبهذه النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى ٣٨ نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة. 

الممتاز علي ماهر إنبى المصري