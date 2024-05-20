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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اتصالات النواب: حوادث النقل الذكي مرفوضة وقراراتنا واجبة النفاذ خلال 48 ساعة

اجتماع لجنة الاتصالات
اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب
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أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصري وأكثر من  أكثر من 64% من المصريين بيستقلوا سيارت نقل الركاب التابعه للنقل الذكي، وهو أمر مهم لابد من مراجعة عملهم.

وشدد أن ما حدث من حوادث متكررة هو أمر فوض، ولا يمكن القبول به، مشيرًا إلى أن البرلمان في الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصرية في دعم الاستثمارات بشكل كبير.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم بأن بأن الاجتماع سيخرج بقرارات واجبة النفاذ علي جميع الشركات وليس شركه أوبر، وسيتم تنفيذ القرارات خلال 48 ساعة حفاظا على أرواح المصريين.

وشدد بدوي بأن البرلمان مهتم بجميع التشريعات التي تتواكب مع التطور الذي طرأ على العالم من تحديث لمنظومة النقل، ونحن ليس بصدد مناقشة واقعة معينة، ولكن بصدد منظومه معينة لابد أن يكون لها ضابط، ورابط، مشيرا إلى أن أوبر الأكثر انتشارًا في مصر ووصل عدد الكباتن إلى  250 ألف كابتن تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

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