بتروتريد: لا قطع للغاز طوال أيام إجازة عيد الأضحي

أعلنت شركة بتروتريد، مواعيد تشغيل فروعها خلال إجازة عيد الأضحى، وأنه سيتم العمل بقسم استقبال خدمة العملاء بكل المقرات بحد أدنى ثلاث ساعات عمل بدءا من يوم الإثنين الموافق ١٧ يونيو وحتى الخميس ٢٠ يونيو من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، أما فيما يخص نقاط الشحن الخارجية فسيتم العمل بها خلال إجازة العيد يومي الإثنين والخميس بحد أدنى ثلاث ساعات عمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا لاستقبال عملاء عداد الغاز مسبق الدفع و تقديم خدمة شحن الكارت .

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الشركة على تيسير الخدمات المُقدَّمة لعملائها، كما أعلنت الشركة أنه لن يتم فصل الغاز الطبيعي حال نفاذ الرصيد طوال فترة إجازة عيد الأضحى

فتح منافذ ” بتروتريد “ الداخلية والخارجية للشحن طوال إجازة العيد

• القاهرة الكبرى

يستطيع العُملاء الشحن من خلال فروع الشركة المنتشرة في كل مناطق القاهرة الكبرى طيلة الفترة السابق ذكرها من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، بالإضافة إلى نقاط الشحن الخارجية التي ستعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً في الأماكن التالية :

(نادي شبين القناطر – كفر نصفا – الأحرار – البقاشين – الدير – بلتان – جمجرة – كفر شبين.- مجول – أسنيت – باص بتروسبورت – مكتب مدينتي – مكتب التجمع الثالث)

* الدلتا

سيتم العمل بكافة مقرات الشركة بمحافظات الدلتا عدا منطقة مرسى مطروح بحد أدنى ثلاث ساعات عمل بدءا من يوم الإثنين الموافق ١٧ يونيو وحتى الخميس ٢٠ يونيو من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ،

أما فيما يخص نقاط الشحن الخارجية فسيتم العمل بها خلال أجازة العيد يومي الإثنين والخميس بحد أدنى ثلاث ساعات عمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

* الصعيد

يستطيع عملاء عداد الغاز مُسبق الدفع الشحن بمحافظات صعيد مصر من خلال نقاط الشحن التالية : ( أدفو / جهينة والطليحات / الوقف / إسنا / جرجا والمحاسبة/ دشنا ) وتعمل خلال الفترة من الثلاثاء ١٨ يونيو وحتى الخميس ٢٠ يونيو في أوقات العمل الرسمية.

وهنأت الشركة عملاءها الكرام في جميع محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، أعاده الله علينا جميعا بالخير والنماء.