جامعة دمنهور تحقق تقدمًا في تصنيف التايمز لمعاملات تأثير التنمية المستدامة 2024

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس، ظهور نتائج تصنيف التايمز لمعاملات تأثير الجامعة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2024 THE Impact Rankings).

واحتلت جامعة دمنهور، المرتبة 1001 - 1500 على مستوى 1963 جامعة عالمية خضعت للتنافس والتقويم وفقا لمؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر وفي إطار رؤية مصر 2030، واحتلت المركز 29 على مستوى 46 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف.

وأشار جامعة دمنهور، إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بدعم أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تبني وتنفيذ استراتيجية للنهوض وتحسين الترتيب العالمي للجامعة على مستوى التصنيفات الدولية المختلفة.

تصنيف جامعة دمنهور

أكد الدكتور آسر غنيم، مسئول لجنة التصنيفات الدولية بالجامعة أن الجامعة قد شاركت هذا العام في معايير تصنيف التايمز البريطاني للتأثير العالمي المستدام وتمكنت الجامعة من تحقيق عدة مراكز متقدمة عن تصنيفها السابق على النحو التالي :

بالنسبة لمعامل جودة التعليم قد حصلت الجامعة فيه على المركز 12 على مستوى مصر إذ يعد محور جودة التعليم من أهم محاور تصنيف الجامعات العالمي.

معامل تحقيق العدالة والمساواة ورعاية المعاقين وقد حصلت الجامعة فيه على المركز 16.

أما بالنسبة لمعامل رعاية الصحة وجودة الحياة فقد حققت جامعة دمنهور المركز 28 على مستوى الجامعات المصرية.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة تعمل جاهدة على المشاركة فى جميع التصنيفات الدولية لاكتساب الخبرات والعمل على تطوير كافة المجالات طبقا لرؤية واستراتيجية الجامعة والتي تقوم على تضافر الجهود ومشاركة كافة قطاعات و إدارات وكليات الجامعة لرفع مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية.

وأعرب الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، عن خالص شكره وتقديره لمؤسسات الدولة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومراكز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم جامعة دمنهور لتحقيق هذا الإنجاز، وواصل شكره لأعضاء لجنة التصنيف الدولي بالجامعة وجميع قطاعات وإدارات وكليات الجامعة التي ساهمت بشكل فعال في تيسير أعمال اللجنة لتحقيق هذا الإنجاز متطلعا إلي المزيد.